【每日揭詐】「假家人」來電 「換手機+LINE新號碼」被騙走2千多萬

防詐中心公布最新統計資料，11/27全國共受理480件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億9832.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 75件 1億814.6萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 46件 3673.4萬

3.猜猜我是誰詐騙 1件 2101.8萬

4.網路購物詐騙 138件 856.7萬

5.假檢警詐騙 6件 377.5萬

★實際案例

受害人表示，接到一通電話，對方聲音聽起來很像某位家人，說他換了新手機。受害人沒想太多，就加了對方的LINE。隔天，對方說有急用，需要受害人幫忙支付一筆款項。受害人心想家人有難，當然要幫忙，於是就按照指示，匯款到對方提供的帳戶。匯款後越想越不對勁，才驚覺自己可能被騙了。

不久後，受害人又接到一通電話，對方自稱是客服人員，問他是否遭遇詐騙，並表示要轉接給相關單位協助調查。對方說為了釐清資產狀況，需要進行「資產公正」，還要求受害人設定網路銀行，結果網銀被對方操控，陸續匯出更多錢，帳戶裡的錢幾乎被搬空，損失了2千多萬。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

