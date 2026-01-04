【每日揭詐】假送釣具真釣魚！詐團運費上動手腳 多次騙出存款

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/3全國共受理355件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億204.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 43件 4574.6萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 29件 2285.4萬

3.網路購物詐騙 130件 1059.4萬

4.假交友(徵婚詐財)詐騙 16件 541.9萬

5.假檢警詐騙 4件 259萬

★實際案例

受害人於 TikTok 見「免費贈送釣具」影片後私訊並加入對方LINE，依指示以賣貨便連結下單支付運費；系統隨即顯示未完成實名認證且帳戶遭警示。受害人轉而聯繫LINE「線上客服專員006」，在其語音指示下多次至ATM進行轉帳與跨行存款。其後對方稱因受害人未實名導致其帳戶遭凍結，要求再存入新臺幣5萬元以證明財力。受害人察覺有異查詢帳戶，發現資金已遭轉出，始知受騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

