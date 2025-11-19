【每日揭詐】假電信客服來電「被盜身分辦門號」 假警也上陣 合作轉走帳戶數百萬

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/18全國共受理474件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億9791萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假檢警詐騙 14件 1億208.5萬

2.假投資詐騙 56件 6034.4萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 43件 2955.1萬

4.網路購物詐騙 126件 1043.5萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 34件 930.9萬

★實際案例

受害人接到一通自稱「某電信公司」的電話，說有人冒用他的資料申辦門號，還叫他打某客服查詢，電話那頭換成「自稱警察的人」，說案件很嚴重，再要他加入某個LINE才能協助調查。之後一連串操作，說「因為要保護他」，請他把所有帳戶的錢集中到「安全帳戶」，還做了一本假存摺給受害人看，甚至還叫受害人交出網銀密碼「協助清查」。

受害人從頭到尾都覺得哪裡怪怪的，但對方講話超專業，還會丟一些「警察人員代號」、「案件編號」之類的東西，搞得他越聽越慌。最後對方還要他刪掉LINE聊天記錄，稱以免「洩密」。

當受害人終於清醒，跑去派出所詢問，結果一查，發現根本就是假冒警察的詐騙，而他帳戶裡的錢早被轉走得乾乾淨淨，數額高達數百萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

