【每日揭詐】先買後付是真 未繳是假！ 釣魚郵件稱冒用 一筆筆騙出帳戶餘額

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/4全國共受理381件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億2710.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 41件 6169.5萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 29件 3017.8萬

3.假檢警詐騙 3件 1124.1萬

4.網路購物詐騙 142件 1037.9萬

5.假買家騙賣家詐騙 17件 315.8萬

★實際案例

受害人接獲一封冒稱「先買後付未繳」的郵件，因近期確有相關消費而降低戒心，遂點選信末「聯絡我們」連結並被導向自稱官方之帳號。對方宣稱其身分遭冒用，先以流程說明安撫情緒，繼而安排「專員」加入，稱需進行帳戶安全檢核。專員以急迫語氣要求受害人開啟螢幕分享與關閉簡訊通知，並一步步指示登入網銀、操作轉帳驗證，稱是必要步驟。受害人於慌張中輸入多組驗證碼而未察異常。其後發現帳戶餘額短時間遭多筆轉出，並出現無卡提款紀錄，試圖再聯絡時對方已失聯，始知遭詐。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

