【每日揭詐】免費贈送嬰兒用品是詐騙 要你先匯運費再寄出

防詐中心公布最新統計資料，11/28全國共受理505件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6555.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 85件 7517.2萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 43件 3978.6萬

3.假檢警詐騙 8件 1170萬

4.網路購物詐騙 152件 1101.5萬

5.盜（冒）用LINE帳號詐騙 2件 618.1萬

★實際案例

受害人在臉書社團看到有人說要免費贈送嬰兒用品，便私訊對方詢問。對方表示要用「順豐速運」寄送，並要求他先匯運費。受害人照做後，連結卻顯示「未簽署推運條款」，並跳出一個所謂的客服 LINE 要他聯絡。

加入後，假客服聲稱需要做「無卡提款驗證」，受害人一開始沒多想就依指示操作。直到帳戶的錢被提領，我才發現自己被騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

