【每日揭詐】入坑古董帳面大獲利 卻得繳高額所得稅 原來都是詐！

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，2/7全國共受理313件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4584.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 44件 1億4056.9萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 31件 4249萬

3.假檢警詐騙 3件 2247.1萬

4.假預付型消費詐騙 6件 1564萬

5.網路購物詐騙 93件 714.2萬

★實際案例

受害人於臉書結識一名網友，雙方長期聊天，談論生活與未來規劃，逐漸建立信任關係。其後對方提及古董市場具投資潛力，聲稱握有投資「錢幣」的內部管道可保證獲利。受害人基於信任，依其指示匯款並透過超商寄送現金。一段時間後，相關網站顯示帳面已有獲利，惟受害人申請提領時，客服卻要求先繳納高額所得稅。受害人向該名網友反映，對方不僅未協助處理，反而持續催促籌錢繳費。受害人前後共支付新臺幣三萬七千元，卻始終無法取回任何款項，對方亦持續索取更多費用，始知所謂獲利僅為虛假數據，實為詐騙手法。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

