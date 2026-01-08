【每日揭詐】刪聊天紀錄也沒用！視訊裸聊影片遭備份 男被「圍事」恐嚇狂買3萬點數

詐騙最新訊。圖取自pixabay



詐中心公布最新統計資料，1/7全國共受理473件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2536.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 62件 8958.2萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 43件 6402.9萬

3.假檢警詐騙 12件 3604.3萬

4.網路購物詐騙 143件 941.5萬

5.色情應召詐財詐騙 39件 491.8萬

★實際案例

據被害人指稱，他在本月7日透過Heymandi認識一名網友，雙方相談甚歡後轉至LINE繼續聊天。在對方主動提議下，被害人一時衝動答應進行視訊裸聊。事後被害人以為刪除雙方聊天紀錄就能船過水無痕，殊不知對方早已將裸聊過程全程側錄。

不久後，詐騙集團透過其他通訊軟體傳送被害人的裸聊截圖與影片，威脅若不配合指示，將要把不雅影片散布至被害人的親友圈或網路平台。

在被害人驚魂未定之際，對方要求購買APP STORE遊戲點數卡，並要求將密碼拍照回傳。為加深恐懼感，詐騙集團更進一步要求被害人加入另一名自稱是「圍事」的LINE好友。

該名「圍事」一加入好友，便傳送多段血腥、暴力的影片進行威嚇，意圖擊潰被害人的心理防線。被害人在極度恐懼下不敢反抗，只能乖乖聽從指示，前往超商購買遊戲點數卡，前後共購買了6張面額5000元的點數卡，總計遭詐騙3萬元。直到積蓄遭掏空，被害人才鼓起勇氣前往派出所報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

