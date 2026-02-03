【每日揭詐】千萬買酒錢飛了！酒商前業務親自「到府收款」捲走1130萬 公司：人早已離職

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，2/2全國共受理464件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2026.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 59件 7927.9萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 39件 3854.5萬

3.假檢警詐騙 11件 3776.5萬

4.網路購物詐騙 161件 1581.5萬

5.色情應召詐騙 23件 717.2萬

★實際案例

據受害民眾表示，當時該名業務員以公司名義接洽，並親自前往被害人辦公室進行收款。由於雙方是在辦公場所當面交易，且對方表現專業、熟門熟路，被害人完全未起疑心，便將總計1130萬元的鉅額款項交給對方，雙方並口頭約定後續的交貨日期。

廣告 廣告

然而，到了約定的交貨日，被害人卻遲遲等不到商品，多次撥打業務員電話均無法聯繫。被害人在情急之下致電該酒類公司總公司詢問出貨進度，得到的答案卻讓他當場背脊發涼。

公司方表示，該名業務員「早已沒來上班」，已非公司員工。被害人此時才驚覺，自己遇上了「假業務、真詐財」。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

調查局金融掃黑緝獲953家公司 「扣雙B、保時捷」犯罪金額逾321億

1提醒簡訊點進去「險被騙走120萬」 女星嘆：差點中招

「後半生好像沒希望了…」彰化老農民遭詐650萬 車手判刑出爐