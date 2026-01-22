【每日揭詐】台中某溫泉會館遭控捲款失聯 預訂住宿卻收「停業通知」

泡溫泉示意圖。取自Unsplash



防詐中心公布最新統計資料，1/21全國共受理479件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億7623.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 72件 8171萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 35件 3678.1萬

3.網路購物詐騙 161件 1745.1萬

4.假檢警詐騙 16件 1157.4萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 22件 909.2萬

★實際案例

根據警方受理筆錄顯示，受害人去年12月為安排今年2月的旅遊行程，向台中某日式露天溫泉會館預訂了2間雙人房及1間四人房。隨後依對方指示，透過銀行轉帳新台幣 20,050 元的訂金匯入指定帳戶。

原以為行程已定，受害人卻今年1月收到官方LINE通知，內容稱因故必須「暫停營業」，並要求消費者提供銀行帳號以辦理退款。受害人不疑有他，當即提供匯款資訊，沒想到等待多日，訂金始終未入帳。

受害人嘗試透過電話、通訊軟體再次聯繫業者，卻發現對方早已神隱，電話無人接聽，訊息也石沉大海。在多方詢問無果下，受害人懷疑業者是假借停業名義行詐騙之實，前往派出所報案求助。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

