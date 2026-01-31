【每日揭詐】吉伊卡哇粉小心！臉書交流社團有詐騙 匯款4千買吊飾「等2個月一場空」

日本人氣IP「吉伊卡哇」氣球裝置。太報資料照



防詐中心公布最新統計資料，1/30全國共受理447件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億9269萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 55件 7881.5萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 38件 3436.7萬

3.假檢警詐騙 10件 3215.1萬

4.網路購物詐騙 153件 1556.1萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 21件 713.5萬

★實際案例

據了解，被害人在臉書社團向暱稱「Chen Xin Rong」的賣家下單，購買7個吊飾與3隻布娃娃。被害人於隔日凌晨透過一卡通帳戶，將4040元（含運費）匯入對方指定的帳戶。

然而匯款後，出貨進度卻遙遙無期。起初賣家聲稱商品已從日本寄出，約7至10天抵台；隨後又改口稱還在等待台灣端商家處理。這一拖就跨過了新年，直到1月14日，賣家突然傳送一個7-11「賣貨便」的連結，要求被害人重新下單才能出貨，並承諾3個工作天內寄出。

被害人誤以為看見出貨曙光，依操作下單。豈料這只是對方的緩兵之計，直到1月27日，該筆訂單狀態仍停留在「訂單成立」，顯示賣家根本沒有去寄件。當被害人再次私訊詢問時，對方已不讀不回，人間蒸發。被害人這才驚覺受騙，長達近兩個月的等待換來的只是一場空。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

