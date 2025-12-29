【每日揭詐】圖文不符！買網紅薦品想退貨 回頭一看影片已下架

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/28全國共受理418件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3725萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 47件 5167.2萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 34件 3790.8萬

3.色情應召詐財詐騙 34件 1065.9萬

4.假檢警詐騙 12件 980.4萬

5.網路購物詐騙 116件 808.4萬

★實際案例

受害人於臉書見網紅推薦影片與評論眾多而下單，收貨後發現與宣稱不符；回查時影片與貼文已下架，始疑受騙。其後在發現異狀5分鐘內聯繫超商請求攔阻付款，惟店方稱須依一般退貨流程、仍需先完成交易，致無法即時止付，受害人認為詐騙利用流程漏洞。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

