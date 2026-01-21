【每日揭詐】妻瞞夫匯款15萬後遭「誘騙出國」失聯 夫焦急報案：細節全不知

機場示意圖。太報資料照



防詐中心公布最新統計資料，1/20全國共受理496件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億328.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 69件 9813.4萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 42件 5173.7萬

3.假檢警詐騙 11件 1649萬

4.網路購物詐騙 148件 958.5萬

5.色情應召詐騙 30件 362.8萬

★實際案例

據報案人表示，其妻子日前透過網路不明管道接觸到一則投資訊息，對方以「高額回報」、「保證獲利」等話術進行洗腦。妻子深信不疑，未與家人商量便獨自前往銀行臨櫃匯款新臺幣15萬元至指定帳戶。

報案人指出，妻子曾向他透露「對方承諾會給錢」，顯示詐騙集團可能以發放獲利或退還本金為餌，進一步設局誘騙被害人。

這起案件並未止於金錢損失。報案人表示，妻子在匯款後不久便遭對方以不明理由誘騙出國，隨即與家人斷聯。雖然家屬先前已針對失蹤及出國部分向相關單位報案協尋，但隨著時間流逝，妻子音訊全無，讓留在家中的丈夫心急如焚。

報案人無奈表示，由於妻子目前行蹤成謎，他對於妻子受騙的具體經過、與詐騙集團的詳細聯繫紀錄，甚至確切的投資平台名稱都所知甚少。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

