【每日揭詐】屏東車站遇同鄉治療師 善心男借錢救急卻有去無回

防詐中心公布最新統計資料，12/20全國共受理345件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億1848.8萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1. 假交友(投資詐財)詐騙 35件 4374.5萬元

2. 假投資詐騙 28件 2831.6萬元

3. 假檢警詐騙 8件 1131.5萬元

4. 色情應召詐財詐騙 35件 959萬元

5. 網路購物詐騙 101件 766萬元

★實際案例

受害人於12月中旬在屏東火車站結識一名自稱物理治療師的男子；對方現場以「調整治療」名義操作後，受害人支付新臺幣1,000元。雙方交換聯絡方式後，翌日男子稱於竹田車站附近遺失錢包、身無分文，求借周轉；受害人基於同鄉與專業身分信任，借出新臺幣2,500元，對方並承諾隔日歸還。至約定時間男子失聯未還，受害人始知遭以「街頭治療」鋪路的借款詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

