【每日揭詐】急借貸交出金融卡 錢沒入袋反淪詐騙幫手

防詐中心公布最新統計資料，1/9全國共受理490件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億6322.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 74件 1億798萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 50件 7747.8萬

3.假檢警詐騙 14件 3277.5萬

4.假交友(徵婚詐財)詐騙 32件 1116萬

5.網路購物詐騙 174件 1434.2萬

★實際案例

一位遭詐騙的受害人表示，他在臉書上看到一則借貸廣告，聲稱手續簡便、利息極低，且不需要複雜的審核。因急需用錢促使他聯繫對方後，說只要提供提款卡和密碼，用來「洗流量」或「做帳」，就能證明本身有還款能力並快速撥款。受害人竟不疑有他，便與對方相約面交，親手交出了自己的金融卡。

沒想到貸款還沒下文，卻先收到了銀行通知，說帳戶因為涉嫌詐騙被列為警示。雖然沒損失金錢，但受害人名譽和往後的信用全毀了，還得面臨司法調查，這代價真的太大了。在此呼籲民眾要十分小心，合法貸款絕對不會要求收受金融卡或密碼。交出帳戶就是將自己變成人頭帳戶，不僅領不到錢，還會淪為詐騙集團幫手。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

