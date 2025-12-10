【每日揭詐】想要《動物方程式2》髮箍 Threads上遭一連串詐騙

《動物方城市2》11月26日上映，這部備受期待的迪士尼動畫續作，讓朱蒂與尼克警探再次聯手辦案，探索城市的新區域，帶來全新的冒險故事。圖取自Disney



防詐中心公布最新統計資料，12/9全國共受理426件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3984.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 69件 1億636.2萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 443件 6284.7萬

3.假檢警詐騙 15件 1405.6萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 18件 1123.5萬

5.網路購物詐騙 120件 1036.1萬

★實際案例

受害人在Threads上看到有人張貼販售《動物方程式2》髮箍的貼文，立刻私訊對方詢問，對方表示可以使用賣貨便平台進行交易，也照著他的指示操作，沒多久又說賣貨便的帳戶突然遭到凍結，交易無法完成，並要受害人改聯繫一名「金融專員」協助處理，對方說只要依照專員指示匯款，就能解除凍結並順利完成交易，受害人當時沒有多想，便依照指示匯了款項到他們提供的帳戶，匯款後卻一直沒有收到任何進度，對方也開始推拖、敷衍，才意識到情況不對，試著再聯繫原賣家與所謂的專員，卻完全聯繫不上。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

