【每日揭詐】想買TWICE應援商品 竟自己提供「無卡提款」給對方使用 前後遭詐21萬

防詐中心公布最新統計資料，11/24全國共受理473件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6839.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 63件 7405.1萬

2.竄改電子商務郵件詐騙 2件 1792.8萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 29件 1700萬

4.假檢警詐騙 15件 1491.3萬

5.色情應召詐財詐騙 47件 1252.6萬

★實際案例

受害人在Threads上看到有人分享TWICE的粉絲應援商品，因為很喜歡，所以就依對方貼的資訊加了LINE聯繫。對方表示要先付38元運費，受害人覺得金額不大也沒多想，就先匯了。後來雙方說好用7-11賣貨便寄貨，受害人也照著指示下單，結果系統一直跳出「交易失敗」，當下很急了，就按網頁提示去聯繫賣貨便客服。

受害人事後表示，「客服」跟真的一樣，一開始說因為沒有完成實名認證，所以才無法下單。犯嫌還說因為受害人之前轉帳，害他「四個帳戶都被凍結」。受害人被弄得很慌，很怕是自己造成別人麻煩，所以就照著對方說的，一步一步去做。

他們要受害人用網銀轉帳，說要「協助解除凍結」、「完成實名認證」，受害人前後轉了4筆，加起來90,038元到指定帳戶，甚至還按照指示，設定自己的銀行帳戶「無卡提款」跟「跨行提領」給他們使用，結果對方立刻去ATM無卡提款3次，拿走60,000元；又再去 ATM 跨行提領3次，拿走60,000元。受害人總共被騙走21萬多元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

