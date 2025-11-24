【每日揭詐】手遊玩家帳號交易遭騙！貝殼幣付好付滿 打開遊戲卻發現無法登入

詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的普發一萬詐騙電話。業者提供



防詐中心公布最新統計資料，11/23全國共受理430件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3783.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙 40件 5465.6萬

2.假投資詐騙 51件 4460.2萬

3.網路購物詐騙 137件 1302.9萬

4.假檢警詐騙 5件 736.9萬

5.色情應召詐財詐騙 53件 638.3萬

★實際案例

受害人於手機遊戲《傳說對決》大廳見帳號販售訊息，至臉書社團「傳說對決誠信交易買賣社」查詢後由網友Janice Law回覆，轉至Messenger議價並以新臺幣2,500元成交；對方要求以遊戲點數「貝殼幣」支付，受害人依指示購買並提供點數照片。對方隨即給予帳號密碼，但無法登入，隨後將受害人封鎖且相關貼文、對話消失，始確認遭詐。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

