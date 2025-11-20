【每日揭詐】打遊戲賺獎金？詐騙犯布局一年騙走1500萬

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/19全國共受理458件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2230.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 81件 1億853.6萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 37件 3692.4萬

3.虛擬遊戲詐騙 13件 1666.2萬

4.假檢警詐騙 9件 1601.9萬

5.竄改電子商務郵件詐騙 1件 1344.4萬

★實際案例

受害人去年底在Instagram上認識一位網友，聊得很投緣，後來轉到LINE上繼續聊天。過一陣子，對方推薦他一個遊戲網站，說可以邊玩邊賺獎金。起初一切正常，直到最近，遊戲平台的客服突然通知受害人，說帳號IP位置異常，系統偵測疑似有代打或洗錢的嫌疑。客服威脅，因為這涉及獎金分潤，如果不處理，連帶受害人名下的公司帳戶都會被銀行凍結。受害人深怕影響公司營運，為證明清白並解除風險，依照對方的指示，將公司帳戶裡的資金提領出來，並約在指定地點透過「當面交付」的方式，把現金交給自稱是監管單位的專員。從十月開始陸續交了好幾次款項，直到家人發現資金缺口逼問我，才驚覺這是一場精心策劃的騙局，但高達1500多萬的現金已經追不回來。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

