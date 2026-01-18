【每日揭詐】投資詐騙進軍AI！AI文字寫作投資成新騙局

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/17全國共受理421件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3418.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 48件 1億155.1萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 41件 5543.5萬

3.假檢警詐騙 15件 4301.4萬

4.網路購物詐騙 131件 1080.7萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 21件 542.9萬

★實際案例

受害人於瀏覽社群網路平台時，見一則關於AI文字寫作合作之廣告貼文，稱可合作投資獲取高額報酬，遂加入一通訊軟體群組。進入群組後，對方表示如欲參與合作須先繳納入門費，且後續可透過加碼投資提高收益。受害人一時心動，信以為真，遂依對方指示，多次將款項匯入其所提供之多個帳戶。期間，對方陸續以「解鎖流程」、「系統設定」等理由，持續要求受害人再行付款。隨時間推移，所需支付費用不斷增加，受害人始察覺情況有異，驚覺遭不法分子以投資合作名義行詐騙之實，遂向警方報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

