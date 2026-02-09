【每日揭詐】投資陷阱深似海 八次面交騙取巨額現金 獲利全是假象

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，2/8全國共受理280件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億8563.8萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友(投資詐財)詐騙 39件 1億1972萬

2.假投資詐騙 30件 1億1473.8萬

3.假檢警詐騙 6件 2272.5萬

4.網路購物詐騙 86件 854.2萬

5.假求職詐騙 2件 350萬

★實際案例

受害人於 Facebook 看見投資廣告，內容以成功案例包裝，宣稱可穩定獲利。雖曾猶豫，仍加入對方通訊軟體群組，對方以專業話術強調「穩賺不賠」，並引導操作投資系統，系統內獲利數字不斷增加，使其逐漸卸下戒心。其後，受害人依指示為提高報酬，前後共進行八次現金面交，皆將現金交付對方派遣之人員。該人員穿著整齊、流程制式，讓受害人誤信為正常投資交易。直到最後一次交款後，受害人嘗試提領資金卻無法成功，聯繫對方亦完全失去回應，才驚覺系統獲利僅為假象，整起事件為精心設計之投資詐騙，最終造成重大財務損失，遂報警處理。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

