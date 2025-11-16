【每日揭詐】投顧業務入職也有坑 流程繁雜起疑心 他及時發現倖免於難

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/15全國共受理445件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5968.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 68件 7731.1萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 36件 4097.1萬

3.網路購物詐騙 160件 1475.2萬

4.色情應召詐財詐騙 39件 651.9萬

5.假推銷詐騙 2件 229.8萬

★實際案例

受害人於114年11月初在FB看到標榜高時薪、彈性與國外體驗的「業務」徵才，遂與對方加LINE。對方自稱投顧公司人資，要求提供身分證正反面、銀行帳號與地址並先匯一筆款，隨即指示申辦台胞證與美簽，稱通過培訓後赴海外向指定客戶收款、論件計酬；對於取款依據與出差費用僅稱「公司機密」。受害人起疑表示不做，對方即要求返還前述匯款；經撥打165查證為假求職詐騙，遂封鎖並於165網站檢舉。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

