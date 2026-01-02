【每日揭詐】收到停車費未繳簡訊？千萬別點！民眾誤信連結秒遭盜刷

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/1全國共受理318件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億631.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友(投資詐財)詐騙 31件 6333.4萬

2.假投資詐騙 43件 6100.5萬

3.假交友(徵婚詐財)詐騙 12件 1076萬

4.假檢警詐騙 10件 844.4萬

5.網路購物詐騙 112件 739.8萬

★實際案例

據被害人指出，手機突然收到一則格式看似相當正式的簡訊，發送者顯示為遠通電收相關服務，內容明確指出「尚有停車費未繳」。由於被害人平時確實有使用uTagGo及停車服務，當下並未多做懷疑，擔心逾期受罰，便直接點擊簡訊內附帶的網址連結。

被害人依照網頁指示，一步步輸入信用卡號碼及相關驗證資訊。不料，資料才剛送出，手機立刻跳出銀行的刷卡消費通知，顯示有一筆不明的消費紀錄。被害人這才驚覺剛剛進入的是詐騙集團架設的「釣魚網站」，所謂的停車費未繳都是虛構，目的是為了竊取信用卡資訊進行盜刷。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

