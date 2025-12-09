【每日揭詐】收朋友訊息「出事了」 全台昨兩案合計遭騙1200萬

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/8全國共受理525件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3805.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 65件 9939萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 50件 5556.5萬

3.網路購物詐騙 140件 1257.8萬

4.假借親友出事勒索（詐財） 2件 1208.5萬

5.假檢警詐騙 9件 591.8萬

★實際案例

受害人接到大學同學的訊息，告訴他父親涉及一個工程案，但這個工程牽涉到黑道，需要借錢渡過難關。之後同學介紹了一位名叫「水哥」的男子，告訴受害人把要借給他的錢都交給「水哥」。

從7月到12月之間，受害人和「水哥」及其他幾個人，包括一個IG帳號和一個TG帳號的使用者，開始接觸。他們以工程需要資金、處理黑道問題等理由，利用詐術和恐嚇的方式，持續要求受害人借款，最終金額龐大到無法負擔才去報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

