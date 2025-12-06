【每日揭詐】昨全台詐騙金額破2億 假投資手法占1億

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/5全國共受理475件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4348.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 75件 1億1183.1萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 44件 6023.1萬

3.篡改電子商務郵件詐騙 2件 2175.6萬

4.網路購物詐騙 154件 1244.2萬

5.色情應召詐財詐騙 28件 1054.2萬

★實際案例

受害人去保險公司準備申請保單借款時，行員覺得可疑並通報警方到場，與警方交談時，才被提醒，自己先前其實已遭詐騙。受害人曾前往超商，依對方指示將新臺幣50萬元當面交給自稱能協助處理投資問題的人，當時對方不停催促，並以各種理由讓他相信需要立刻交付現金。受害人因緊張與信任而照做，現回想才發現那些說詞根本不合理。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

