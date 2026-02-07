【每日揭詐】望女成鳳變惡夢！媽砸大錢報名「醫學營」 驚見欠薪新聞急退款遭封鎖

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，2/6全國共受理046件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億9633.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 50件 6305.1萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 45件 6301.9萬

3.網路購物詐騙 129件 1569.8萬

4.假檢警詐騙 7件 809.2萬

5.色情應召詐騙 19件 716.1萬

★實際案例

據受害家長表示，當初透過網路搜尋找到該營隊資訊，為了女兒的未來充滿期待，便透過通訊軟體與對方確認細節，並以網路銀行轉帳方式付清了全額費用。

然而，報名完成沒多久，家長便在新聞媒體上看到關於類似遊學團或營隊的負面報導，內容指出主辦方有可疑行為，甚至傳出積欠員工薪資的消息。家長頓時感到不安，擔心營隊無法順利成行，遂立即透過通訊軟體聯繫對方要求退費。

面對家長的退款要求，對方起初並未失聯，而是採取「安撫拖延」策略，回覆表示「大約一兩週內會退款」。家長抱著一絲希望等待，但隨著約定時間過去，帳戶遲遲未收到款項。當家長再次嘗試聯繫時，對方已不讀不回，徹底人間蒸發。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

