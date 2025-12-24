【每日揭詐】本想幫主子省點貓糧 卻步步走入圈套 反遭運費詐騙

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/23全國共受理447件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億4480萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 61件 8348.7 萬

2.假檢警詐騙 8件 1456.8 萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 30件 1106.7 萬

4.網路購物詐騙 108件 944.1萬

5.色情應召詐財詐騙 25件 299.5萬

★實際案例

受害人於 Threads 見「贈送貓糧」貼文，依對方指示點連結「僅付運費」下單；隨後被告知帳戶異常需驗證，轉由所謂線上客服接手。客服以協助名義逐步引導受害人操作，包含多次無卡提款與網路轉帳，期間還刻意退回一筆小額以博取信任。受害人事後回溯流程始覺不對，確認遭詐並已蒙受鉅額損失；原本只想替家中貓咪省點飼料費，卻在緊張與催促中一步步失守，心情大受打擊。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

