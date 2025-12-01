【每日揭詐】桃色陷阱！逛交友平台盼解生理需求 空虛男財色兩頭皆空

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/30全國共受理381件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6382萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙 27件 7486.2萬

2.假投資詐騙 41件 4361.3萬

3.假檢警詐騙 14件 2197.1萬

4.網路購物詐騙 144件 849萬

5.色情應召詐財詐騙 26件 323.9萬

★實際案例

受害人因生理需求在社群平台結識帳號「語桐」並被拉入通訊軟體，開始和語桐及自稱「專員」者互動，對方以執行任務、流程為由多次要求付款。受害人先以ATM無摺存款新臺幣24,100元、再購點數卡19萬元、匯款28萬元，最後依指示寄出現金包裹358,843元，合計損失新臺幣852,943元；因對方承諾目標始終未達，遂知受騙並報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

