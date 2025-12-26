【每日揭詐】櫻花祭剛開賣兩天 「假黃牛」已出馬騙票！ 苦主噴7000元一張沒拿到

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/23全國共受理434件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億4829.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 39件 5720.3萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 39件 3368.4萬

3.假檢警詐騙 11件 1808.6萬

4.網路購物詐騙 148件 1267.1萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 18件 669.1 萬

★實際案例

受害人於114年12月24日17時在 Threads 見售賣「高雄櫻花祭」演唱會門票貼文，18時15分改以 Instagram 私訊洽購兩張票；賣家要求以超商店到店寄送。受害人於18時39分以網銀轉帳新臺幣7,000元至對方帳戶，待貨期間未獲進度。至12月25日18時41分再訊問寄送時間時，發現遭對方封鎖且未回覆，始疑受騙，遂報警處理以求追查並挽回損失。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

中國公安部：緬甸KK園區494棟建物已被拆除

【每日揭詐】繳費提醒郵件藏惡意 依序填完驗證資料 立刻被盜刷12萬

手機門號300元賣給詐團 要賠被害人1397萬元