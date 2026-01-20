【每日揭詐】滑抖音見「領補助」廣告 民眾寄出金融卡 帳戶慘淪洗錢工具

社群媒體APP示意圖。路透社



防詐中心公布最新統計資料，1/19全國共受理523件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億8067.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 65件 1億5227.6萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 43件 4785.8萬

3.假檢警詐騙 14件 2410.4萬

4.網路購物詐騙 172件 1343.3萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 26件 1174.8萬

★實際案例

據受害民眾表示，在抖音點擊廣告後隨即收到自動訊息，並加入暱稱「麗麗老師」的LINE好友。對方聲稱代表「鴻祐國際有限公司」，並煞有其事地告知民眾資格審核已通過，只差最後一步即可撥款。

詐騙集團利用民眾急於領錢的心理，謊稱因作業需求或是美化帳戶，要求民眾提供實體金融卡。受害者雖一度猶豫，但在對方強調流程正常、保證合法的話術洗腦下，最終卸下心防將金融卡寄出。

寄出卡片沒幾天，受害者便接獲郵局客服來電，告知帳戶出現不明的大筆資金頻繁進出，並詢問是否為本人操作。受害者這才驚覺帳戶遭詐騙集團盜用進行轉帳洗錢。所幸郵局端察覺有異，在取得當事人同意後緊急暫停帳戶功能，避免更多贓款流入。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

