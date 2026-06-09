【每日揭詐】熟人牽線！稱投資火鍋店、房地產保證獲利 苦主4年投上千萬 見新聞才驚覺受騙

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防詐中心公布最新統計資料，6/8全國共受理426件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億4323.3萬元。









★詐騙手法前5名（依財損金額排序）







1.假投資詐騙 32件 4659.6萬



2.假交友(投資詐財)詐騙 32件 3006萬



3.網路購物詐騙 133件 1519.1萬



4.假檢警詐騙 12件 888.2萬



5.假交友(徵婚詐財)詐騙 10件 466.5萬

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★實際案例







近日一名被害人出面痛訴，4年前透過朋友間的聊天介紹，得知一項聲稱投資「火鍋店與房地產」的致富管道。對方打著熟人經營的旗號，宣稱只要每月投資十萬元就能「固定領取月息」，將高風險投資包裝成穩賺不賠的絕佳機會。







被害人坦言，一開始雖然抱持半信半疑的態度，但看到身邊親友也紛紛投入資金，且初期似乎運作正常，從眾心理讓其逐漸卸下戒心。為了減輕家庭未來的經濟負擔，被害人將多年來辛苦存下的積蓄一筆一筆投入，4年下來累積金額竟高達上千萬元。







在這4年期間，被害人一直深信自己是在進行正常的商業實體投資。直到最近偶然在新聞報導上看到該火鍋店負責人捲款失聯的消息，當下猶如晴天霹靂。被害人驚恐之餘趕緊回頭試圖聯絡相關人士，卻發現對方早已人間蒸發，再也找不到人。









★防詐提醒5大要訣







投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。







檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。







交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。







網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。







遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。









★求助與舉報管道







165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。







110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。







最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

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