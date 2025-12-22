【每日揭詐】球員簽名棒免費送？棒球迷心動墊付運費遭騙 帳戶空了

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/21全國共受理351件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6005.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 38件 5310萬

2.色情應召詐財詐騙 38件 3508.5萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 31件 2769.1萬

4.假檢警詐騙 6件 799.2萬

5.網路購物詐騙 102件 590.6萬

★實際案例

受害人於社群平台看見「免費贈送職棒球員簽名棒」貼文，心動依指示改至通訊軟體聯繫，並先支付運費；對方稱「帳戶異常、款項無法入帳」，將其轉介自稱銀行專員者。該人以「帳戶資料外洩、需解除凍結」為由，指導受害人進行轉帳、付款及無卡提款等操作。後經家人勸阻始警覺異常，確知遭詐騙。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

泰軍F-16越境轟炸柬埔寨賭場與橋梁 泰柬衝突週末仍如火如荼進行中

【每日揭詐】假交友詐騙新招！不只騙錢還想騙帳戶 被害人遭詐59萬險淪「洗錢幫兇」

假YouTube誘上鉤！Google告中國詐團 7個月狂盜90萬張信用卡