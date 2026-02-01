【每日揭詐】甜蜜互稱公婆 網戀詐欺師藉口「認領費」金融卡、SIM卡全騙走

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/31全國共受理383件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8573.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 47件 7730.3萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 25件 3944.8萬

3.假檢警詐騙 9件 2215.9萬

4.網路購物詐騙 157件 1398.8萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 14件 1356.3萬

★實際案例

受害人於通訊軟體上認識一名自稱女性之網友，雙方短時間內發展為曖昧關係，並互以「老公」、「老婆」相稱，使受害人誤信已建立真實感情。其後，對方稱自己有一筆十萬美金可領取，但需先支付「認領費」及相關手續費，並表示款項領取後即可共同生活無虞。在情感誘導下，受害人依指示以寄送方式交付金融卡、SIM卡及現金，對方並稱係身分驗證所需，後續又要求購買超商點數卡以加速撥款。待受害人完成交付後，對方逐漸失聯，最終完全無法聯繫。事後受害人清算，發現已損失新臺幣二十餘萬元，且重要金融卡與SIM卡均遭交付他人，始驚覺係遭感情詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

