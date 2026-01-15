【每日揭詐】看清楚！網址「.c-tw.fun」是假的 Threads買吉伊卡哇 被偽全家客服騙

烏薩奇是《吉伊卡哇》中的人氣角色。讀者提供



防詐中心公布最新統計資料，1/14全國共受理479件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2179.8萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 108件 1億1844.2萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 47件 3976.1萬

3.假檢警詐騙 11件 1973.3萬

4.網路購物詐騙 136件 1160.9萬

5.色情應召詐財詐騙 33件 895.9萬

★實際案例

據被害人指出，該名賣家提供一個看似正常的賣場連結，然而若仔細檢視該網址，會發現其並非正規的全家便利商店網域（.com.tw），而是多出了奇怪的後綴「.c-tw.fun」，這是詐騙集團慣用的釣魚網站手法。

被害人點擊連結下單後，系統隨即跳出「未實名認證」的錯誤訊息，並自動引導被害人加入暱稱為【全家FamilyMart】的LINE帳號。該假冒的官方帳號隨即聲稱需進行身分驗證，並提供另一個連結，要求被害人加入專員的LINE帳號進行後續手續。

被害人不疑有他，依照專員的指示進行操作，最終才驚覺這是一場精心設計的騙局，不僅沒買到心儀的吉伊卡哇商品，更可能面臨金錢損失與個資外洩風險。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

