【每日揭詐】真心換絕情⋯ 交友軟體對象引介遊戲式投資 癡情男投入220萬人財兩空

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/7全國共受理355件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5419.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 40件 8720.4萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 31件 3391萬

3.網路購物詐騙 111件 799.3萬

4.假檢警詐騙 3件 603.4萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 16件 507.5萬

★實際案例

受害人於交友軟體「探探」結識對象，對方以交往為前提與當事人來往數月，博取信任後改加LINE，並介紹「BK三分彩」投資及一名「投資老師」。該老師指導受害人操作遊戲式投資，宣稱投入新臺幣40萬元可於15天獲利40萬元；其後又以提領需以虛擬貨幣轉帳為由要求追加款項。受害人先後依指示網銀轉帳與虛幣轉帳，最終無法提領且對方失聯，累計損失約新臺幣220萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

