【每日揭詐】砸數十萬卻遭哄騙離境 土耳其投資客烘焙夢碎⋯

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，2/1全國共受理383件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8573.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 47件 7730.3萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 25件 3944.8萬

3.假檢警詐騙 9件 2215.9萬

4.網路購物詐騙 157件 1398.8萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 14件 1356.3萬

★實際案例

受害人來自土耳其，先前與高中同學透過通訊軟體討論在臺灣開設店鋪事宜。其後依對方指示，自國外匯款兩筆共計數十萬元作為投資資金，並來臺共同經營一家烘焙店。營運期間，對方突稱因受害人涉及非法工作，恐遭相關單位查緝，要求受害人立即離境。受害人返國後向對方要求返還投資款項，對方則以已因該事件遭法院裁罰、資金用於繳納罰款為由推託拒還。受害人察覺說詞前後矛盾，經向友人諮詢後，認為遭對方以投資名義詐騙資金，遂決定提出告訴。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

