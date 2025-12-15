【每日揭詐】稱代辦報名校園聯賽 假球友輕鬆侵吞報名費

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/14全國共受理346件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣8648.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 28件 2516.6萬

2.假檢警詐騙 8件 1711萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 24件 1122.9萬

4.網路購物詐騙 122件 863.5萬

5.色情應召詐財詐騙 40件 563萬

★實際案例

受害人於某晚接獲不明網友邀約參加「某學校周末運動聯賽」，對方稱可代為辦理報名但需先匯款以利流程；受害人依指示匯款。其後球友向官方查詢，發現並無任何報名紀錄。受害人追問時，對方坦承為詐騙，仍以各種理由拖延不退還款項；受害人遂攜帶匯款憑證與對話截圖至派出所報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

