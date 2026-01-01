【每日揭詐】稱可匯「50萬港幣」幫換車 他陷入網戀溫柔鄉 頭昏寄出金融卡

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/31全國共受理477件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億193.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 63件 9592.4萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 41件 5160萬

3.假檢警詐騙 8件 1636萬

4.網路購物詐騙 137件 1018.4萬

5.假借銀行貸款詐騙 16件 384.9萬

★實際案例

受害人於LINE的建議好友加了一位網友「雲舒」並持續互動，對方以溫柔關懷博取信任，提出交往請求，自稱現居香港、預計115年1月來台相見。其後得知受害人想換車，稱可自香港銀行匯港幣50萬元協助購車，但須先經「金管會開通」流程，要求寄送金融卡，並轉介 LINE 帳號「王儷娟」協助辦理。受害人在多次保證下依指示寄出金融卡；事後冷靜回想始覺不對，懷疑遭戀愛詐騙。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

「停車費欠繳46元」被騙4萬多元！ 富邦女孩丹丹驚呼「我沒開車」：拜託還給我

【每日揭詐】IG網購GOYARD包 匯款6萬6一場空！賣家瞎扯「配合調查」遲不出貨

利用普發現金1萬元話術詐騙 士檢起訴詐團4嫌求刑3年