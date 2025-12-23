【每日揭詐】約砲不成反遭恐嚇施壓 男擔心牽連家人花錢消災

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/22全國共受理447件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億4480萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 61件 8348.7萬

2.假檢警詐騙 8件 1456.8萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 30件 1106.7萬

4.網路購物詐騙 108件 944.1萬

5.色情應召詐財詐騙 25件 299.5萬

★實際案例

受害人於色情網站見援交廣告後與LINE暱稱「佩蓉」的對象聯絡上，對方提供價目表並談妥地點與服務，隨後轉介LINE暱稱「馬踏飛燕」的負責人，稱需「身分確認」，要求購買點數並回傳照片。受害人起疑時遭以恐嚇與血腥影片施壓，擔心牽連家人而依指示購買並交付App Store點數新臺幣5,000元。其後對方再以訊息逼索匯款與遊戲點數等款項；受害人不堪其擾，終察覺遭詐。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

