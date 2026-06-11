【每日揭詐】網戀見過面了！以為是真愛 幽默男「手機掉馬桶」借門號再借錢後秒封鎖

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示意圖，取自unsplash



防詐中心公布最新統計資料，6/10全國共受理424件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3454.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 45件 4041.3萬

2.假檢警詐騙 18件 3143.7萬

3.網路購物詐騙 26件 2424.8萬

4.假交友(投資詐財)詐騙 118件 1010.8萬

5.色情應召詐財詐騙 34件 736.5萬

★實際案例

近日屏東一名被害人指出，先前在交友軟體上以「尋找結婚對象」為前提，認識了一名幽默風趣的男子。雙方在頻繁互動並穩定交往一段時間後，被害人逐漸卸下防備，沒想到這卻是對方精心策劃的愛情騙局。

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今年5/8該名男子突然神色慌張地向被害人表示，自己的手機「不小心掉進馬桶壞掉了」，並以工作急需為由，懇求被害人借用備用手機與門號應急，更信誓旦旦地承諾會按時繳納所有電信費用。被害人基於信任與交往情誼，便將手機與個人門號一併借出。隔日男子再度開口，以需要周轉為由向被害人借款5000元現金，被害人依舊將款項交給對方，完全沒意識到自己已成為對方的提款機。

直到5/13被害人向男子催還手機與金錢時，才赫然發現自己的通訊軟體已經被對方徹底封鎖，男子從此人間蒸發。被害人這才猛然清醒，經結算，包含被騙走的手機、遭惡意盜用產生的大筆滯納電信費，以及借出的現金，總計損失2萬2千多元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

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