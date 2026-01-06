【每日揭詐】網購族小心！收簡訊「有包裹」不疑有他 見「這行字」誤領幽靈包裹慘賠千元

詐騙最新訊。圖取自pixabay



詐中心公布最新統計資料，1/5全國共受理381件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億9483.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 41件 6169.5萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 29件 3017.8萬

3.假交友(徵婚詐財)詐騙 3件 1124.1萬

4.網路購物詐騙 142件 1037.9萬

5.色情應召詐騙 17件 315.8萬

★實際案例

據被害人指出，於4日收到一則包裹到貨簡訊，通知有貨到付款包裹待領取。由於被害人近期確實有在網路購物，且包裹上的收件人姓名正確無誤，便不疑有他，以為是自己購買的商品到貨。

廣告 廣告

被害人於5日前往超商，現金支付新臺幣1080元領回包裹，拆開包裹是一條標榜「氣質羊毛闊腿褲」的衣物。然而，實品不僅與被害人原本網購的商品完全不同，該褲子品質更是低劣且嚴重破損，根本無法穿著。被害人才發現自己領到了所謂的「幽靈包裹」，平白損失千元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

中國女網紅狼狽流落柬埔寨 雙腿打斷被丟路邊！網友曝「找到人了」：已經吃上八寶粥

晚安小雞要出獄了！驚傳可能遣送至中國

台灣留法學生遇詐騙增多 歹徒扮中國使館人員或公安