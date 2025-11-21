【每日揭詐】網購除濕機填快遞資料 竟成詐騙集團人頭帳戶

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/20全國共受理485件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2395.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 67件 8473.9萬

2.假檢警詐騙 20件 6351.9萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 46件 3066.2萬

4.網路購物詐騙 127件 1087.1萬

5.釣魚簡訊（惡意連結）詐騙 13件 670.7萬

★實際案例

受害人於某日下午在 Facebook MarketPlace 看見品牌除濕機販售貼文，透過 Messenger 私訊後，依賣家指示先匯新臺幣200元運費。隨後賣家提供一個自稱快遞公司網站連結，要求填寫收件資料；受害人照辦後遲未收貨。其後受害人帳戶出現來路不明款項，始警覺遭不法利用，疑遭低價誘購並被引導提供個資成為人頭帳戶。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

