【每日揭詐】網路烏魚子別亂買 小心寄來的是地瓜乾

防詐中心公布最新統計資料，12/2全國共受理548件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億4855.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 73件 1億8729.9萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 53件 8733萬

3.假檢警詐騙 13件 2724.5萬

4.網路購物詐騙 167件 1049.3萬

5.色情應召詐財詐騙 31件 632.1萬

★實際案例

受害人在臉書看到有人販售烏魚子，還附上購買連結，便依指示下單並選擇貨到付款，結果打開發現收到的竟是地瓜乾，連客服都聯繫不上。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

