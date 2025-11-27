【每日揭詐】 美國醫師稱以結婚為前提交往 女為收黃金及珠寶遭騙高額

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/26全國共受理526件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億6779.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 74件 1億3829.7萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 46件 4303.4萬

3.網路購物詐騙 181件 2336.9萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 31件 1788.2萬

5.假檢警詐騙 12件 1574.8萬

★實際案例

受害人在社群平台認識一名自稱美國醫師的男子，稱以結婚為前提交往，對方說會寄給他一份有大量美金與珠寶的包裹，但因海關問題需要受害人購買多張儲值卡以處理相關費用。受害人陸續購買許多點數，總計投入高額金額，但包裹始終沒有寄來，對方還持續要求他繼續付錢，直到受害人意識到自己可能落入戀愛式詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

