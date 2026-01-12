【每日揭詐】翡翠直播買賣賺差價？ 投機客豪砸20餘萬重本 最後全是一場空

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/11全國共受理399件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3361.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 52件 9428.4萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 27件 3433.7萬

3.假檢警詐騙 9件 1130萬

4.網路購物詐騙 122件 796.6萬

5.色情應召詐財詐騙 36件 388.6萬

★實際案例

受害人於使用手機瀏覽 Facebook 時，見翡翠投資相關廣告，內容宣稱可透過直播下標翡翠，於開窗後轉賣賺取價差，遂以 Messenger 與臉書暱稱「千川礦業」及「掏金獵人」之對方聯繫。對方表示每日皆有翡翠直播，可於直播中直接下標投資，並保證具有獲利空間。受害人信以為真，依其指示多次參與直播下標購買翡翠，並依要求陸續匯款，前後共計匯出新臺幣235,800元。之後對方又稱若欲順利取得投資獲利，尚須另行繳交一筆稅金，受害人始察覺過程有異，懷疑對方以投資名義進行詐騙，遂向警方報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

