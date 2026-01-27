【每日揭詐】聽聲音就像本人！LINE冒充親戚借錢 他匯出18萬才知遇詐騙

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/26全國共受理524件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億9372.1萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 70件 1億3602.5萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 32件 8783.1萬

3.假檢警詐騙 15件 2519.5萬

4.色情應召詐財詐騙 189件 1627.2萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 21件 580萬

★實際案例

據了解，詐騙集團先是盜用或創設與被害人親戚相似的LINE帳號，並主動加好友攀談。為了取信被害人，詐騙份子大膽使用「語音通話」功能，模仿親戚的聲音與說話習慣。被害人表示：「對方語氣、講話方式都很像本人，完全沒懷疑。」

在取得信任後，假親戚便以「急需用錢」為由開口借貸。被害人基於親情與信任，第一時間匯出新臺幣15萬元。不久後，對方食髓知味，再次致電表示金額不足，需再借3萬元，被害人亦依照指示匯款。

整起案件直到警方偵測到受款帳戶金流異常，主動聯繫被害人告知該帳戶已被列為「警示帳戶」，被害人才如夢初醒。經查證，真正的親戚根本沒有借錢，這一切全是詐騙集團的劇本，被害人總計損失新臺幣18萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

