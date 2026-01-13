【每日揭詐】臉書投資遇詐！誤信網友「阿水」面交獲利 男子赴約沒領到錢竟連愛車都被開走

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/12全國共受理542件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8155.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 73件 8266.2萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 52件 4060.1萬

3.網路購物詐騙 142件 1432.5萬

4.假交友(徵婚詐財)詐騙 25件 669萬

5.假檢警詐騙 7件 511.2萬

★實際案例

據被害人指稱，當初在臉書看到投資貼文後加入「阿水」的好友。對方提出的方案相當特殊，聲稱「會先給被害人新臺幣2萬元」，被害人只需在每個月10號左右轉帳新臺幣3000元至指定帳戶，經過一段時間操作後，就會將本金加利息一次結算歸還。

廣告 廣告

由於對方說詞頭頭是道，且承諾先給錢（雖然後續需轉帳），被害人信以為真，便依照指示進行。

日前，「阿水」主動聯繫被害人，表示要將獲利的錢全部交還，雙方相約見面。被害人滿心期待能拿回款項，豈料見面當下，對方非但沒有掏出現金，反而詢問被害人：「車子跟鑰匙在哪裡？」並向被害人誆稱：「這台車也可以拿去投資，獲利更多。」

被害人當下一時意亂情迷，竟在未收到任何款項的情況下，將車輛及鑰匙交給對方。該名男子隨即將車開走，獨留被害人在現場。被害人苦等許久，發現對方遲遲未歸且失聯，越想越不對勁，才驚覺自己從頭到尾都落入圈套，趕緊向警方報案。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

月薪3萬卻「活得像年薪百萬」 網揭年輕人精緻窮真相：再省都買不起未來

P圖「賣限量法拉利」騙3億元！ 業餘賽車手「陳肯特」5000萬交保

假冒知名中醫賣特效藥 「7旬翁掏20萬吃到住院」 長庚：已報案