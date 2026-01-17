【每日揭詐】臉書社團認養柴犬遇詐 民眾匯款「運費」查嘸貨運單氣炸報案

柴犬示意圖。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/16全國共受理537件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億2806.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 94件 1億7911.6萬

2.假檢警詐騙 25件 4930.4萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 36件 2676.6萬

4.假銀行借貸詐騙 13件 2310.9萬

5.網路購物詐騙 178件 1370.2萬

★實際案例

據了解，被害人因喜愛動物，在臉書社團看到柴犬送養資訊後便主動聯繫發文女子。雙方隨後互加LINE討論細節，過程中對方言詞懇切，煞有其事地說明送養流程，並要求被害人先行匯款新臺幣500元作為相關處理費用。

廣告 廣告

匯款後，被害人為確認小狗的運送狀況，主動聯繫對方所稱的「貨運公司」進行確認。沒想到在核對過程中，發現對方提供的配送資訊漏洞百出，根本對不上，甚至連所謂的貨運狀態都是虛構的。被害人此時才驚覺這根本不是單純的送養，而是詐騙集團利用大眾對寵物的喜愛與愛心進行詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

黑幫設愛情詐騙機房 在押幕後金主顧大豪真容首曝光

領錢戴口罩ATM會「嗶嗶叫」！露臉機制防詐 5銀行試辦