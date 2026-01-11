【每日揭詐】自家施工先付款 工程方瞬間失聯捲款遁走

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/10全國共受理388件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6233.9萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友(投資詐財)詐騙 45件 8290.9萬

2.假投資詐騙 45件 3290.9萬

3.假檢警詐騙 7件 1737.1萬

4.網路購物詐騙 110件 840.7萬

5.色情應召詐財詐騙 34件 413.9萬

★實際案例

受害人因家中有修繕工程需求，遂與一名自稱工程師之承包人接洽，並依對方要求先行支付工程款項，期待其如期進場施工。惟款項交付後，工程始終未見動工，對方僅以材料延誤、人力不足等理由一再推託。其後至十月中旬，該承包人即失去聯繫，電話及通訊軟體皆無回應。受害人等候數月未果，遂前往對方提供之居住地址欲當面協商，惟經鄰居告知該處從未見過此人居住。受害人始察覺工程款項恐已遭對方侵占，確認遭遇工程詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

