【每日揭詐】興趣社團變殺豬盤！詐團先聊種菜、再騙買幣 民眾痛失225萬

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/16全國共受理461件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8866.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 62件 6608.4萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 48件 4358.9萬

3.假檢警詐騙 15件 2738.6萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 24件 1627.9萬

5.色情應召詐財詐騙 38件 816.3萬

★實際案例

據受害者指出，最初是在Facebook上看到推廣「魚菜共生體驗盒」的廣告，因感興趣而加入社群。起初，群組內成員多在交流魚菜共生的種植心得，毫無詐騙跡象。

廣告 廣告

然而，隨著時間推移，部分成員開始分享「投資獲利」的心得，隨後一名自稱「執行長」的人物登場，發起限量虛擬貨幣投資活動，並強調「全台僅限30個名額」，利用「飢餓行銷」手法誘使成員爭相報名。

受害者因一時心動報名參加，隨後依照指示下載了詐騙集團提供的假交易所APP。詐騙集團為規避銀行金流追查，指示受害者將現金提領出來與「幣商」面交。

受害者當面交付款項後，APP上雖然顯示「入帳」或相關數據，但實際上根本沒有買到任何虛擬貨幣。直到受害者試圖變現或發現系統異常時，才驚覺這是一場騙局，總計損失金額高達新台幣225萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

落地台灣就被騙？櫻花妹一掃QR Code「50美元沒了」 入境卡網站攏系假

詐騙又翻新！藉故要求匯款至香港帳戶 陸委會警示：處理難度高

路透：臉書為守住近千億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗