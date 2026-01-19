【每日揭詐】虛擬賭場流連忘返 投機客帳面積累十餘萬 提領時才驚覺是假

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/18全國共受理460件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億1372.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 47件 4558.4萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 33件 2680.4萬

3.網路購物詐騙 163件 957.7萬

4.假檢警詐騙 7件 675.4萬

5.色情應召詐財詐騙 32件 426.4萬

★實際案例

受害人瀏覽Facebook 時看見一則投資相關廣告，點擊後進入一投資網站。該網站操作介面類似賭博遊戲，註冊時僅需設定帳號及密碼，無須綁定手機號碼或電子郵件，完成後即贈送數千點積分，並宣稱該積分可兌換現金。期間受害人於討論區中見有「專員」提供下注建議，遂依其提示進行投注，短時間內帳面積分迅速累積至十餘萬點。其後欲申請出金時，客服人員告知須先繳納一筆手續費，方可將積分兌換提領。受害人信以為真，遂依指示匯款。嗣後因日常事務繁忙，受害人未即時追蹤該事，直至警方來電通知後，驚覺自己疑遭不法分子以投資網站為名行詐騙之實，實際損失金額約新臺幣數萬元，遂確認受騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

